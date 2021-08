Tokyo 2020, Sibilio: “Abbiamo visto una delle gare più veloci della storia dell’atletica” (Di martedì 3 agosto 2021) Una gara da pazzi quella dei 400 ostacoli di Tokyo 2020. A confermarlo è uno dei diretti interessati, Alessandro Sibilio, ottavo in una finale in cui è stato abbattuto il record del mondo da parte del solito Karsten Warholm: “Abbiamo visto una delle gare più veloci dell’atletica, questi sono tempi mostruosi, senza ostacoli – ammette -. Ho corso due giorni fa il mio personale, oggi ho spinto e ho cercato di stare con gli altri. Ho pagato nel finale. Ma ero già contentissimo della semifinale. Ora non è ancora finita perché ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Una gara da pazzi quella dei 400 ostacoli di. A confermarlo è uno dei diretti interessati, Alessandro, ottavo in una finale in cui è stato abbattuto il record del mondo da parte del solito Karsten Warholm: “unapiù, questi sono tempi mostruosi, senza ostacoli – ammette -. Ho corso due giorni fa il mio personale, oggi ho spinto e ho cercato di stare con gli altri. Ho pagato nel finale. Ma ero già contentissimosemifinale. Ora non è ancora finita perché ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - iVolleymagazine : Pallavolo Tokyo 2020 - Russia semifinalista: il suo trio d'attaccanti ancora decisivo - sportface2016 : Marco #Sibilio commenta la gara mostruosa dei 400 ostacoli con il record demolito da #Warholm - #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 400 ostacoli, record demolito Si conclude con il botto la finale dei 400 metri ostacoli nella mattina dell'undicesimo giorno di gare a Tokyo 2020, il norvegese Karsten Warholm infrange il suo stesso record mondiale di 46"70 con uno stratosferico 45"94 che abbassa il precedente record olimpico di 46"78 che durava da ventinove anni. ...

Tokyo 2020 e guerra fredda, una defezione dalla Bielorussia Nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbiamo avuto anche l'occasione di rivivere le emozioni della Guerra Fredda. Un'atleta della repubblica ex sovietica della Bielorussia, la velocista Krystsina Tsimanouskaya, ieri avrebbe ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma del 3 agosto e gli italiani in gara Corriere della Sera Tokyo 2020, Sibilio: “Abbiamo visto una delle gare più veloci della storia dell’atletica” Una gara da pazzi quella dei 400 ostacoli di Tokyo 2020. A confermarlo è uno dei diretti interessati, Alessandro Sibilio, ottavo in una finale in cui è stato abbattuto il record del mondo da parte del ...

Pallavolo Tokyo 2020 – Russia semifinalista: il suo trio d’attaccanti ancora decisivo (Carlo Lisi da Tokyo per iVolleymagazine.it) Il Roc (Russia) è la prima semifinalista del torneo di pallavolo maschile. Nei quarti di finale ha battuto 3-0 (25-21 30-28 25-22) il Canada. Non tragga in ...

Si conclude con il botto la finale dei 400 metri ostacoli nella mattina dell'undicesimo giorno di gare a, il norvegese Karsten Warholm infrange il suo stesso record mondiale di 46"70 con uno stratosferico 45"94 che abbassa il precedente record olimpico di 46"78 che durava da ventinove anni. ...Nelle Olimpiadi diabbiamo avuto anche l'occasione di rivivere le emozioni della Guerra Fredda. Un'atleta della repubblica ex sovietica della Bielorussia, la velocista Krystsina Tsimanouskaya, ieri avrebbe ...Una gara da pazzi quella dei 400 ostacoli di Tokyo 2020. A confermarlo è uno dei diretti interessati, Alessandro Sibilio, ottavo in una finale in cui è stato abbattuto il record del mondo da parte del ...(Carlo Lisi da Tokyo per iVolleymagazine.it) Il Roc (Russia) è la prima semifinalista del torneo di pallavolo maschile. Nei quarti di finale ha battuto 3-0 (25-21 30-28 25-22) il Canada. Non tragga in ...