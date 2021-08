Sondaggi elettorali SWG, Mattarella apprezzato dal 63% degli italiani (Di martedì 3 agosto 2021) Era dai tempi di Carlo Azeglio Ciampi che un Presidente della Repubblica uscente non risultava più popolare secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. Anzi, considerando il punto di partenza, che era basso nel 2015, l’attuale inquilino del Quirinale ha fatto anche meglio recuperando ben 22 punti in sette anni. Quando è salito sul colle più alto di Roma infatti erano solo il 41% gli italiani che avevano fiducia in lui. Del resto era stato votato dall’allora maggioranza di centrosinistra, che aveva fatto una scelta non condivisa da parte del centrodestra. Nel corso del tempo ha saputo guadagnarsi anche il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 3 agosto 2021) Era dai tempi di Carlo Azeglio Ciampi che un Presidente della Repubblica uscente non risultava più popolare secondo gli ultimidi Swg. Anzi, considerando il punto di partenza, che era basso nel 2015, l’attuale inquilino del Quirinale ha fatto anche meglio recuperando ben 22 punti in sette anni. Quando è salito sul colle più alto di Roma infatti erano solo il 41% gliche avevano fiducia in lui. Del resto era stato votato dall’allora maggioranza di centrosinistra, che aveva fatto una scelta non condivisa da parte del centrodestra. Nel corso del tempo ha saputo guadagnarsi anche il ...

