Sicurezza | controlli dei Carabinieri a Scandicci | identificate 70 persone

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Scandicci, a conclusione di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno segnalato quali assuntori di sostanze stupefacenti tre soggetti (due in Scandicci ed uno in San Casciano in Val di Pesa)

