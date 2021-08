Siamo assaltati da un doppio virus. Non regaliamo però il controllo sulle nostre vite

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) Inon finiscono mai, verrebbe voglia dire. Non solo nel senso che, arrivati alla “quarta ondata” dell’epidemia di Covid-19, già si parla di una quinta e di nuove e più o meno pericolose varianti in arrivo. Ma anche in quello che aibiologici cominciano ad affiancarsi, affacciandosi sinistramente all’orizzonte, quelli informatici, che, come i primi, possono infettare rapidamente per via di contagio. Certo a farne le spese sono corpi digitali, ma il tutto non è indolore sia perché in essi sono presenti dati che sono ormai sempre più parte integrante della nostra identità sia perché i malware, come li si chiama in gergo tecnico, possono ...