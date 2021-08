Napoli, Spalletti vuole in squadra Vecino dell’Inter. La situazione (Di martedì 3 agosto 2021) Il Napoli bussa alla porta dell’Inter su richiesta esplicita di Spalletti. Secondo Fantacalcio.it, Vecino potrebbe accasarsi alla corte partenopea. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter-Napoli, 12^ giornata Serie A L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ilbussa alla portasu richiesta esplicita di. Secondo Fantacalcio.it,potrebbe accasarsi alla corte partenopea. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince contro il, il riepilogo della domenica di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter-, 12^ giornata Serie A L’Inter batte il, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Gazzetta – Insigne incontra Spalletti: gli dirà che vuole restare a Napoli, la risposta del tecnico… - CalcioPillole : Mentre si studiano i possibili colpi in entrata, la dirigenza del #Napoli lavora alle cessioni. Si punta ad una cif… - salvione : Napoli, Fabian Ruiz è l'uomo in più per Spalletti - TuttoMercatoWeb : Napoli, per Insigne oggi primo confronto con Spalletti. A Castel di Sangro quello con ADL - news24_inter : Il Napoli e Spalletti ci provano: #Vecino obbiettivo numero uno -