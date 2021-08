Lavapiatti muore in albergo dove lavora, sequestrata salma (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Sarà l’autopsia a sciogliere i dubbi sulla morte di Francesco Cioffi, 63 anni di Castellammare di Stabia (Napoli), il cui cadavere è stato trovato sabato sera nell’area parcheggio riservata ai dipendenti dell’hotel Atlantic Palace di Sorrento, struttura nella quale lavorava come Lavapiatti. Al momento, secondo gli inquirenti, la morte sarebbe riconducibile a un malore e le escoriazioni riscontrate sarebbero frutto della successiva caduta. Il corpo dell’uomo, la cui vicenda viene raccontata oggi da alcuni organi di informazione, è stato rinvenuto ormai privo di vita su un lettino di quelli usati normalmente dagli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Sarà l’autopsia a sciogliere i dubbi sulla morte di Francesco Cioffi, 63 anni di Castellammare di Stabia (Napoli), il cui cadavere è stato trovato sabato sera nell’area parcheggio riservata ai dipendenti dell’hotel Atlantic Palace di Sorrento, struttura nella qualeva come. Al momento, secondo gli inquirenti, la morte sarebbe riconducibile a un malore e le escoriazioni riscontrate sarebbero frutto della successiva caduta. Il corpo dell’uomo, la cui vicenda viene raccontata oggi da alcuni organi di informazione, è stato rinvenuto ormai privo di vita su un lettino di quelli usati normalmente dagli ...

Lavapiatti muore in hotel a Sorrento. È giallo: 'Ferite su testa e corpo' Sta assumendo i contorni di un giallo la morte di Francesco Cioffi, 63 anni, lavapiatti e lavapentole di Castellammare di Stabia, dipendente di una catena di alberghi della Penisola sorrentina, morto nel tardo pomeriggio di sabato a Sorrento. Dopo la denuncia dei familiari, ...

Lavapiatti muore in albergo dove lavora, sequestrata salma - Campania Agenzia ANSA Lavapiatti muore in albergo dove lavora, sequestrata salma Sarà l'autopsia a sciogliere i dubbi sulla morte di Francesco Cioffi, 63 anni di Castellammare di Stabia (Napoli), il cui cadavere è stato trovato sabato sera nell'area parcheggio riservata ai dipende ...

Lavapiatti trovato morto in un hotel della Penisola Sorrentina: è giallo SORRENTO – È mistero sulla morte di Francesco Cioffi, 63 anni, dipendente di una catena di alberghi della Penisola sorrentina. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita sabato scorso nei pressi della ...

