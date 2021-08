GTA V con più di 150 milioni di copie vendute è da record. Red Dead Redemption 2 supera quota 38 milioni (Di martedì 3 agosto 2021) Take-Two Interactive ha svelato i dati di vendita aggiornati per i due colossi Grand Theft Auto e Red Dead Redemption e, a quanto pare, sono dei dati davvero impressionanti che rendono chiaro perché la società madre non stia mettendo fretta a Rockstar per nuovi GTA o RDR. Fondamentalmente, i due titoli vendono ancora alla grande nel 2021. Nella conference call relativa ai guadagni finanziari di Take-Two, il publisher ha annunciato che Grand Theft Auto V ha venduto oltre 150 milioni di unità da quando è stato lanciato nel 2013. Per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, il gioco ha venduto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Take-Two Interactive ha svelato i dati di vendita aggiornati per i due colossi Grand Theft Auto e Rede, a quanto pare, sono dei dati davvero impressionanti che rendono chiaro perché la società madre non stia mettendo fretta a Rockstar per nuovi GTA o RDR. Fondamentalmente, i due titoli vendono ancora alla grande nel 2021. Nella conference call relativa ai guadagni finanziari di Take-Two, il publisher ha annunciato che Grand Theft Auto V ha venduto oltre 150di unità da quando è stato lanciato nel 2013. Per quanto riguarda Red2, il gioco ha venduto ...

