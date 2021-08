Gigi D’Alessio di nuovo papà! Avrà un figlio dalla compagna Denise Esposito (Di martedì 3 agosto 2021) Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta: la compagna Denise Esposito è incinta Gigi D’Alessio diventerà di nuovo papà. È il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop dell’estate. A quanto pare l’attuale compagna del cantautore napoletano, Denise Esposito, è incinta. A testimoniare il fatto sono alcune immagini che verranno pubblicate in esclusiva sul nuovo numero di Chi, disponibile in edicola da domani, che ritraggono Gigi ... Leggi su cityroma (Di martedì 3 agosto 2021)diventerà papà per la quinta volta: laè incintadiventerà dipapà. È il settimanale diretto da Alfonso Signorini a lanciare lo scoop dell’estate. A quanto pare l’attualedel cantautore napoletano,, è incinta. A testimoniare il fatto sono alcune immagini che verranno pubblicate in esclusiva sulnumero di Chi, disponibile in edicola da domani, che ritraggono...

Beatric46693389 : RT @opificioprugna: Quinto figlio per Gigi D'Alessio. Sembra che gli vengano meglio delle canzoni. (Beatrice Rurini @beatric46693389) #Gi… - Italia_Notizie : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: la compagna Denise è incinta - SAMUELELONGO16 : @FQMagazineit @fraversion Ma a casa di Gigi D’Alessio non c’è la televisione ? - infoitcultura : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta - infoitcultura : Gigi D’Alessio e il quinto figlio in arrivo: chi sono gli altri quattro? -