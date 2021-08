Far Cry 5 è gratis questo fine settimana su tutte le piattaforme – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 3 agosto 2021) Ubisoft ha annunciato che questo fine settimana potremo giocare a Far Cry 5 gratuitamente su tutte le piattaforme.. Siamo ancora a martedì, ma Ubisoft già ci fa sognare il weekend. La software house francese ha infatti annunciato che questo fine settimana Far Cry 5 sarà gratis su PC, Google Stadia, Xbox One, PS4 e tramite retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X S. Il periodo di prova gratuito avrà inizio giovedì 5 agosto e terminerà lunedì 9 agosto e permette di accedere a tutti i contenuti single-player e co-op. Gli orari di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) Ubisoft ha annunciato chepotremo giocare a Far Cry 5 gratuitamente sule.. Siamo ancora a martedì, ma Ubisoft già ci fa sognare il weekend. La software house francese ha infatti annunciato cheFar Cry 5 saràsu PC, Google Stadia, Xbox One, PS4 e tramite retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X S. Il periodo di prova gratuito avrà inizio giovedì 5 agosto e terminerà lunedì 9 agosto e permette di accedere a tutti i contenuti single-player e co-op. Gli orari di ...

