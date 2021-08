Covid, torna l’incubo a Wuhan: la pandemia fa ancora paura (Di martedì 3 agosto 2021) Wuhan è assediata, ancora una volta, dal Covid. Nella città cinese torna l’incubo del virus. Sono state annunciate delle misure drastiche dopo i nuovi contagi. Covid-19 (AdobeStock)La città simbolo del Covid-19 torna a vivere l’incubo di due anni fa. Dopo aver scoperto tre contagi e cinque casi asintomatici, Wuhan ha annunciato una campagna di tamponi per la sua popolazione di 11 milioni di persone. Si tratta dei primi casi nella città, dopo gli ultimi che risalgono a giugno 2020. Inoltre, la città ha ... Leggi su chenews (Di martedì 3 agosto 2021)è assediata,una volta, dal. Nella città cinesedel virus. Sono state annunciate delle misure drastiche dopo i nuovi contagi.-19 (AdobeStock)La città simbolo del-19a viveredi due anni fa. Dopo aver scoperto tre contagi e cinque casi asintomatici,ha annunciato una campagna di tamponi per la sua popolazione di 11 milioni di persone. Si tratta dei primi casi nella città, dopo gli ultimi che risalgono a giugno 2020. Inoltre, la città ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - Lidia_Sirna : RT @GoodMorningIT: Riforma della giustizia, approvata la fiducia | Il Regno Unito contro l'Iran | Il Covid torna a Wuhan | Tokyo, Vanessa F… - Affaritaliani : Cina, un anno dopo il Covid torna a Wuhan. Milioni di test, 'situazione grave' - Radio1Rai : #Cina Dopo mesi di contagi zero, il #Covid torna a #Wuhan la metropoli cinese da cui è partita la #pandemia Annunci… - barbaro_simone : Ecco a voi che torna la DaD. Decreto su scuola e vaccino anti Covid, il governo verso la linea soft: 'Persuasione… -