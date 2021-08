Assunzioni da GPS e supplenze | ci sono le date | dal 5 agosto su Istanze Online

Leggi su leggioggi

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo l’incontro nella mattinata di oggi, 3, tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, arriva l’indicazione sullein cui potranno essere presentate le domande per leda GPS I fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi, e per lefino al 30 giugno o 31da GaE e GPS I e II fascia. L’incontro si era reso necessario proprio per la mancata pubblicazione della procedura per presentare domanda super immissioni in ruolo e. Come anticipato da OrizzonteScuola.it, l’incontro di questa mattina non è ...