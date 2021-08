Assembramenti e movida, blitz della polizia. Allarme per un giovane in overdose e una scacciacani abbandonata (Di martedì 3 agosto 2021) FERMO - Controlli a tappeto, sbronze, cocaina , scacciacani e scrocconi. C'è un po' di tutto nel consueto report della Questura sull'attività di vigilanza effettuata nel weekend, con l'impegno di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 3 agosto 2021) FERMO - Controlli a tappeto, sbronze, cocaina ,e scrocconi. C'è un po' di tutto nel consueto reportQuestura sull'attività di vigilanza effettuata nel weekend, con l'impegno di ...

Advertising

infoitsalute : Movida senza regole: caos, assembramenti e in pochissimi con mascherina - salernonotizie : Movida senza regole: caos, assembramenti e in pochissimi con mascherina - LaCnews24 : Estate in pandemiaCovid e movida, controlli a Soverato: chiusi due locali per assembramenti #calabrianotizie… - GaetanoGorgoni : #movida #seratedanzantiabusive Nelle ultime settimane la Questura di Brindisi ha intensificato l’attività di contro… - Annamaria1897 : @AndreazaccaAZ38 Non serve infatti ma c’è chi ha ancora paura, bisogna rispettare anche loro. Vivo nella zona dell… -