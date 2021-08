Aretha Franklin, l’ottava dimensione della musica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Voce in ottave multiple, personalità debordante. Aretha Franklin – che se è andata il 16 agosto di tre anni fa – dal 1956 al 2014 ha prodotto una quantità di esecuzioni musicali, un repertorio sconfinato che la Rhino ha cercato di ordinare in un elegante box – Aretha – composto da quattro cd appena pubblicato e distribuito dalla Warner. Non il primo box in tal senso – in passato ne sono usciti diversi di più o meno intrigante compilazione, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Voce in ottave multiple, personalità debordante.– che se è andata il 16 agosto di tre anni fa – dal 1956 al 2014 ha prodotto una quantità di esecuzionili, un repertorio sconfinato che la Rhino ha cercato di ordinare in un elegante box –– composto da quattro cd appena pubblicato e distribuito dalla Warner. Non il primo box in tal senso – in passato ne sono usciti diversi di più o meno intrigante compilazione, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Un quadruplo box con inediti, outtakes per celebrare Aretha Franklin a tre anni dalla morte. E ancora: Prince e il suo pri… - simonafabbris : RT @ilmanifesto: Un quadruplo box con inediti, outtakes per celebrare Aretha Franklin a tre anni dalla morte. E ancora: Prince e il suo pri… - demontum : Aretha Franklin, mi diosa, mi reina, mi droga. - Maurizio62 : RT @ilmanifesto: Un quadruplo box con inediti, outtakes per celebrare Aretha Franklin a tre anni dalla morte. E ancora: Prince e il suo pri… - MariaErrichiel5 : RT @ilmanifesto: Un quadruplo box con inediti, outtakes per celebrare Aretha Franklin a tre anni dalla morte. E ancora: Prince e il suo pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Aretha Franklin Tony Bennett festeggia i 95 anni con Lady Gaga a New York In quell'occasione Bennett chiese a Gaga di duettare con lui per Duets II , il disco che Tony stava iniziando a registrare in quel periodo insieme a Aretha Franklin, Amy Winehouse, Willie Nelson, ...

La musica dei Blues Brothers a Marina di Modica ... una colonna sonora di lusso e irrepetibile, e la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues come Ray Charles, Aretha Franklin e James Brown ed ecco che viene ...

Jennifer Hudson impressiona nei panni di Aretha Franklin nel biopic "Respect" TGCOM La musica dei Blues Brothers a Marina di Modica Drive In: la musica dei Blues Brothers martedì 3 agosto a Marina di Modica. Metti insieme un duo comico delle scuderie del Saturday Night Live, una colonna sonora di lusso e irrepetibile ...

Drive In: la musica dei Blues Brothers martedi 3 agosto a Modica Metti insieme un duo comico delle scuderie del Saturday Night Live, una colonna sonora di lusso e irrepetibile, e la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues ...

In quell'occasione Bennett chiese a Gaga di duettare con lui per Duets II , il disco che Tony stava iniziando a registrare in quel periodo insieme a, Amy Winehouse, Willie Nelson, ...... una colonna sonora di lusso e irrepetibile, e la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues come Ray Charles,e James Brown ed ecco che viene ...Drive In: la musica dei Blues Brothers martedì 3 agosto a Marina di Modica. Metti insieme un duo comico delle scuderie del Saturday Night Live, una colonna sonora di lusso e irrepetibile ...Metti insieme un duo comico delle scuderie del Saturday Night Live, una colonna sonora di lusso e irrepetibile, e la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues ...