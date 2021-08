Anche la Scozia abolisce le ultime restrizioni (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA, 03 AGO - La Scozia si allinea dal 9 agosto (9 agosto, rpt) all'Inghilterra sulla revoca di quasi tutte le ultime restrizioni da lockdown anti Covid. Lo ha annunciato oggi la first minister ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA, 03 AGO - Lasi allinea dal 9 agosto (9 agosto, rpt) all'Inghilterra sulla revoca di quasi tutte leda lockdown anti Covid. Lo ha annunciato oggi la first minister ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Scozia Covid, Uk: stop alle ultime restrizioni anche in Scozia La Scozia , a partire dal 9 agosto, ha deciso di allinearsi all'Inghilterra per quanto riguarda la revoca di quasi tutte le ultime restrizioni anti Covid che erano entrate in vigore per arginare la ...

Anche la Scozia abolisce le ultime restrizioni ... confermando un calo dei contagi da variante Delta anche in territorio scozzese. Sturgeon ha ... Ma ha aggiunto che per ora in Scozia l'uso precauzionale delle mascherine sui mezzi di trasporto e nei ...

