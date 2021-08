VIDEO / Diletta Leotta ed Elodie, viaggio in moto d’acqua (Di lunedì 2 agosto 2021) Ecco l'ultimo VIDEO pubblicato sui social da Diletta Leotta in compagnia di Elodie: le due si divertono in moto d'acqua Leggi su golssip (Di lunedì 2 agosto 2021) Ecco l'ultimopubblicato sui social dain compagnia di: le due si divertono ind'acqua

Advertising

cristinascat10 : RT @Cinzy08_: Però diciamo le cose come stanno, perché come se l'è prese Can le brutte parole se l'è prese anche Diletta, e anche tante...… - Cinzy08_ : Però diciamo le cose come stanno, perché come se l'è prese Can le brutte parole se l'è prese anche Diletta, e anche… - Mary96231807 : Che palle ?! Chi è che ci ammazza la serata?! Diletta' sempre Yaman' ascoltate bene voi... mi madre ve lo state… - Georgiagcal : RT @Mary96231807: Chissà dove vanno?!!!! Diletta ig - cn1926it : VIDEO #DilettaLeotta ed #Elodie al mare: bellezza… “al quadrato” -