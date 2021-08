Vetture in fiamme nella notte | indagano i carabinieri

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli siepino (Av) – Sono in corso indagini da parte deidella Compagnia di Montella per l’incendio divampato questaall’interno di un terreno in località San Lorenzo di Bagnoli Irpino. Lehanno completamente distrutto due furgoni e un pick-up. Sempre in nottata, idella Compagnia di Ariano Irpino sono invece intervenuti a Flumeri per un incendio scoppiato all’interno di un garage: completamente bruciata un’autovettura e un furgone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

