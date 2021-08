Un hater di Sangiovanni: “Un cantante serio come Gigi D’Alessio non si tinge le unghie, sei un pagliaccio” (FOTO) (Di lunedì 2 agosto 2021) Sangiovanni aspramente criticato da un hater Sangiovanni, secondo classificato della 20esima edizione di Amici, qualche giorno fa ha realizzato un servizio FOTOgrafico per OutPump. Naturalmente, come era prevedibile, ha attirato a sé anche tantissime critiche per aver indossato degli abiti rosa. Fra i tanti commenti negativi ricevuti uno in particolare scritto da un hater ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 agosto 2021)aspramente criticato da un, secondo classificato della 20esima edizione di Amici, qualche giorno fa ha realizzato un serviziografico per OutPump. Naturalmente,era prevedibile, ha attirato a sé anche tantissime critiche per aver indossato degli abiti rosa. Fra i tanti commenti negativi ricevuti uno in particolare scritto da unha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

blanchitowife : @sonoglitterata Non farlo sangiovanni lei è una tua hater in realtà - ZambucoGiusy : RT @FranrayFrancy: Sangiovanni smaschera un hater: l'utente lo offende ma lo segue su Ig - FranrayFrancy : Sangiovanni smaschera un hater: l'utente lo offende ma lo segue su Ig - Sangio_Giulia_ : RT @blogtivvu: Sangiovanni insultato sul web smaschera l’hater in modo perfetto: ecco che succede - trashtvstellare : Amici 20, #Sangiovanni smaschera un hater che lo ha insultato (FOTO) -