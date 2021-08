Traffico Roma del 02-08-2021 ore 09:30 (Di lunedì 2 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno incolonnamenti sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud del latte code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e chi le ha sulla tangenziale Tra via Prenestina & via La Spezia verso San Giovanni sulla Flaminia rallentamenti tra via di Grottarossa via dei Due Ponti verso il centro rallentamenti sulla Salaria tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe assurde dell’anello sulla Cristoforo Colombo tra via dell’Acqua Acetosa Ostiense via dell’Oceano Atlantico sono possibili disagi a causa di un incidente su Viale Castro Pretorio su via della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno incolonnamenti sul grande raccordo anulare diin carreggiata interna tra la diramazioneSud del latte code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e chi le ha sulla tangenziale Tra via Prenestina & via La Spezia verso San Giovanni sulla Flaminia rallentamenti tra via di Grottarossa via dei Due Ponti verso il centro rallentamenti sulla Salaria tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe assurde dell’anello sulla Cristoforo Colombo tra via dell’Acqua Acetosa Ostiense via dell’Oceano Atlantico sono possibili disagi a causa di un incidente su Viale Castro Pretorio su via della ...

Advertising

in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In A1 in direzione Roma: RISOLTI i rallentamtni per traffico intenso fra F… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In A1 in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa-Reggello… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In A1 in direzione Roma: coda per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa-Reggello.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-08-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In A1 in direzione Roma: RISOLTI i rallentamtni per traffico intenso fra Firenze Impruneta e I… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità: incidente sull'A1 Milano " Napoli Roma, 2 agosto 2021 " Alle ore 7:30 circa sull'autostrada A1 Milano " Napoli, nel tratto compreso ... Attualmente sul luogo dell'evento il traffico circola su una sola corsia e si registrano 10 km di ...

Proseguono i lavori di manutenzione del ponte sul torrente Bevano sulla E45 in provincia di Forlì Cesena ... in direzione Roma, del tratto dal km 243,500 al km 243,900. Contestualmente verrà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana/Mirabilandia (km 243,500) con deviazione del traffico su ...

Traffico Roma del 02-08-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews , 2 agosto 2021 " Alle ore 7:30 circa sull'autostrada A1 Milano " Napoli, nel tratto compreso ... Attualmente sul luogo dell'evento ilcircola su una sola corsia e si registrano 10 km di ...... in direzione, del tratto dal km 243,500 al km 243,900. Contestualmente verrà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana/Mirabilandia (km 243,500) con deviazione delsu ...