Tokyo 2020, la gufata di Travaglio ci porta due ori storici (Di lunedì 2 agosto 2021) Il doppio oro olimpico, con Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, è l’incarnazione di una leggendaria vittoria per i colori azzurri. La prorompente esplosività del velocista italiano sul rettilineo della pista di Tokyo, dopo pochi minuti dall’analoga impresa di Tamberi, rimarrà scolpita a perenne memoria negli annali delle gesta sportive. Il loro trionfo ha riempito di orgoglio il Tricolore che non è un semplice drappo, ma il simbolo dell’appartenenza che unifica epoche e generazioni in una continuità indissolubile. Dal sentimento nazionale, che anche nel tripudio sportivo raggiunge l’apice dell’unità emotiva, appaiono dissociati quelli del ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 2 agosto 2021) Il doppio oro olimpico, con Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, è l’incarnazione di una leggendaria vittoria per i colori azzurri. La prorompente esplosività del velocista italiano sul rettilineo della pista di, dopo pochi minuti dall’analoga impresa di Tamberi, rimarrà scolpita a perenne memoria negli annali delle gesta sportive. Il loro trionfo ha riempito di orgoglio il Tricolore che non è un semplice drappo, ma il simbolo dell’appartenenza che unifica epoche e generazioni in una continuità indissolubile. Dal sentimento nazionale, che anche nel tripudio sportivo raggiunge l’apice dell’unità emotiva, appaiono dissociati quelli del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - lucabattanta : RT @Rinaldi_euro: Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - grandealdo : Negli 800 ha fatto un miracolo, dopo lo stop forzato, nei 1500 4to è qualcosa di incredibile. La sua analisi lucid… -