Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: Corea del Sud in semifinale tra gli uomini, Hong Kong tra le donne (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue, e si avvicina alle fasi più importanti, il torneo di Tennistavolo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Nella mattinata italiana abbiamo assistito a parecchia azione presso il Tokyo Metropolitan Gymnasium. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo sui tavoli del complesso della capitale nipponica nella prima parte della giornata. Per quanto riguarda i sedicesimi di finale del torneo maschile a squadre, gli Stati Uniti hanno perso 1-3 contro la Svezia (parziali di 0-3, 3-1, 3-0 e 3-0), quindi i padroni di casa del Giappone hanno superato per 3-0 l’Australia (con tutti e tre i match vinti 3-0). Stesso risultato per ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue, e si avvicina alle fasi più importanti, il torneo didei Giochi Olimpici di2021. Nella mattinata italiana abbiamo assistito a parecchia azione presso ilMetropolitan Gymnasium. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo sui tavoli del complesso della capitale nipponica nella prima parte della giornata. Per quanto riguarda i sedicesimi di finale del torneo maschile a squadre, gli Stati Uniti hanno perso 1-3 contro la Svezia (parziali di 0-3, 3-1, 3-0 e 3-0), quindi i padroni di casa del Giappone hanno superato per 3-0 l’Australia (con tutti e tre i match vinti 3-0). Stesso risultato per ...

