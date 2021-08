Strage Bologna, Mattarella: ancora forte impegno per verità (Di lunedì 2 agosto 2021) "E' ancora forte l'impegno per la ricerca della verita'" della Strage di "matrice neofascista" che 41 anni fa "colpi' al cuore la Repubblica e la citta' di Bologna". A ricordarlo e' il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La polvere che rivestiva i corpi martoriati e che troppo a lungo ha coperti molteplici responsabilita', oggi si sta diradando e lascia nuovi contorni e nuovi profili dell'accaduto", dice a Bologna la ministra della Giustizia Marta Cartabia durante una cerimonia nella quale il sindaco Virginio Merola annuncia l'intenzione di "assegnare il Nettuno ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) "E'l'per la ricerca della verita'" delladi "matrice neofascista" che 41 anni fa "colpi' al cuore la Repubblica e la citta' di". A ricordarlo e' il presidente della Repubblica Sergio. "La polvere che rivestiva i corpi martoriati e che troppo a lungo ha coperti molteplici responsabilita', oggi si sta diradando e lascia nuovi contorni e nuovi profili dell'accaduto", dice ala ministra della Giustizia Marta Cartabia durante una cerimonia nella quale il sindaco Virginio Merola annuncia l'intenzione di "assegnare il Nettuno ...

