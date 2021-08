Si è classificato al secondo posto a Masterchef 2, com’è cambiata la sua vita oggi? Impressionante (Di lunedì 2 agosto 2021) È stato il secondo classificato a Masterchef 2, sapete com’è cambiata la sua vita oggi? Sono trascorsi 8 da quel momento, eccolo adesso. Avete nostalgia di Masterchef e delle sue precedenti edizioni? Niente paura! Su Cielo sono appena iniziati le repliche della seconda stagione. Terminate qualche giorno fa quelle delle terza stagione, che ha visto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 2 agosto 2021) È stato il2, sapetela sua? Sono trascorsi 8 da quel momento, eccolo adesso. Avete nostalgia die delle sue precedenti edizioni? Niente paura! Su Cielo sono appena iniziati le repliche della seconda stagione. Terminate qualche giorno fa quelle delle terza stagione, che ha visto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Emm3pop : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 Ha un nome il secondo classificato e ha corso anche x voi/noi ???????? - seblegendvettel : È troppo strano che sia ancora classificato secondo nonostante la 'squalifica'. Non avrebbe senso a meno che non si… - leonello81 : RT @pistoligno_gol: Accolto positivamente dagli interisti l'oro diviso a parimerito tra primo e secondo classificato...se fosse dipeso da l… - nygnos : RT @pistoligno_gol: Accolto positivamente dagli interisti l'oro diviso a parimerito tra primo e secondo classificato...se fosse dipeso da l… - Sil_20144 : Scusate (magari è una domanda stupida) ma come mai non c'era il secondo classificato durante la premiazione? #GiochiOlimpici #Tokio2020 -