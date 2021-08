Rock style estivo: il gusto da rocker non va in vacanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Quando ero ragazza ho avuto anche io un periodo da Rocker, incredibile ma vero: t-shirt nere stampate, Converse nere, jeans (non strappati, non mi sono azzardata fino a diventare adulta!), bigiotteria d’argento e via discorrendo. Credo che capiti più o meno a tutti nella vita di attraversare una fase Rock. Magari è soft, in versione Coachella, magari invece ci facciamo prendere la mano e arriviamo a piercing, creste colorate e tattoo. Chi ama questo stile sarà felice di sapere che non va in vacanza, anzi: nei corsi e ricorsi della moda torna sempre! Ecco un piccolo prontuario per vestirsi in modo Rock anche ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) Quando ero ragazza ho avuto anche io un periodo daer, incredibile ma vero: t-shirt nere stampate, Converse nere, jeans (non strappati, non mi sono azzardata fino a diventare adulta!), bigiotteria d’argento e via discorrendo. Credo che capiti più o meno a tutti nella vita di attraversare una fase. Magari è soft, in versione Coachella, magari invece ci facciamo prendere la mano e arriviamo a piercing, creste colorate e tattoo. Chi ama questo stile sarà felice di sapere che non va in, anzi: nei corsi e ricorsi della moda torna sempre! Ecco un piccolo prontuario per vestirsi in modoanche ...

Advertising

Alessio_Ram : Io vado controcorrente Westbrook per me è si! Ora tiratori veterani per Old Style Rock Lakers - TonyIsola : @marcosalvati Rock redneck, un'evoluzione assoluta del country. Con ampie aperture alle composizioni strumentali. T… - musicalfact0ry : L'estate #Rock della #Factory ???? Ore 18.00 Rock #Garage con Franky! ?? Pure Rock'n'Roll Style ?? #musicalfactory… - HorrorHabitat : RT @Gangemi: La strada 1954 ? Drammatico ? 1h 55m #cinema #italianmovie #filme #art #rimini #musica #rock #show #music #banda #italianstyl… - CinemagiaAwards : RT @Gangemi: La strada 1954 ? Drammatico ? 1h 55m #cinema #italianmovie #filme #art #rimini #musica #rock #show #music #banda #italianstyl… -