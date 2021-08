Psg sconfitto in Supercoppa | nessuno peggio di Pochettino nell’era Al-Khelaifi

Advertising

repubblica : Supercoppa di Francia, Psg sconfitto dal Lille: 1-0, decide il portoghese Xeka - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Supercoppa di Francia, Psg sconfitto dal Lille: 1-0, decide il portoghese Xeka - infoitsport : Supercoppa di Francia, Psg sconfitto dal Lille: 1-0, decide il portoghese Xeka - LaurentMW : RT @repubblica: Supercoppa di Francia, Psg sconfitto dal Lille: 1-0, decide il portoghese Xeka - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Supercoppa di Francia, Psg sconfitto dal Lille: 1-0, decide il portoghese Xeka -

Ultime Notizie dalla rete : Psg sconfitto

... venendonel 1955 (prima edizione) dallo Stade Reims (1 - 7 ma all'epoca gli avversari ... Per ilprimo titolo nel 1995, ma soprattutto dal 2013 ha vinto solo questa squadra che ha portato ...Stecca pesantemente alla prima ildi Pochettino , che escedalla finale per la Supercoppa di Francia contro il Lille e perde così l'occasione di mettere in bacheca il primo trofeo. Il match, giocato a Tel Aviv ha visto ...Il tecnico argentino ha uno score di sconfitte che nessun altro allenatore aveva mai avuto alla guida dei francesi ...Il PSG ha perso la sua prima ufficiale della stagione 2021/2022 nella Supercoppa di Francia contro il Lille. La squadra di Pochettino, forte di un mercato a dir poco galattico, non è riuscita a supera ...