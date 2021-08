Olimpiadi Tokyo | Alex Schwazer commenta le accuse a Jacobs | “Storie messe in giro da invidiosi”

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - bassi_suresh : RT @gayit: Tokyo 2020, Quinn prima persona #Trans di sempre a vincere una medaglia olimpica - brnllaa : RT @parallelecinico: 15 ore alla partita che tutto il basket italiano aspetta da 17 anni. Olimpiadi di Tokyo, quarti di finale, Italia-Fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Stampa

Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto alledi, ha festeggiato la sua medaglia a Casa Italia, dove si è presentato con Chiara: sono fidanzati da 11 anni, nel 2022 si sposeranno: 'Ha messo i miei obiettivi davanti ai suoi e alla ...... che resteranno nella storia delle. Prima la scelta di condividere l'oro del salto in ... hanno sofferto e sono tornati in cima al mondo proprio a. A cura di Francesco ...Alex Schwazer, prima dell'incredibile giornata di ieri, era stato l'ultimo atleta azzurro a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi nell'atletica. Come è noto, l'altoatesino si impose nella 50 km di ...«Sono felice per lui, dopo la grande delusione di non aver potuto partecipare ai Giochi di Rio si è riscattato alla grande. In questi 5 anni dopo l'infortunio non era ...