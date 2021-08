Marco Travaglio vittima del suo stesso metodo (Di lunedì 2 agosto 2021) L’indignazione collettiva per le sue parole su Draghi è figlia delle modalità da lui stesso create: estrapolare parole, decontestualizzare, condannare in base a un pregiudizio. Ma con una importante differenza: un giornalista dice quel che pensa. I politici che l’hanno travolto rappresentano invece un potere. E mai dovrebbero scatenare l’odio verso chi fa un mestiere diverso. Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 2 agosto 2021) L’indignazione collettiva per le sue parole su Draghi è figlia delle modalità da luicreate: estrapolare parole, decontestualizzare, condannare in base a un pregiudizio. Ma con una importante differenza: un giornalista dice quel che pensa. I politici che l’hanno travolto rappresentano invece un potere. E mai dovrebbero scatenare l’odio verso chi fa un mestiere diverso.

