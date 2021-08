Lo strano caso dei joypad per Ps5 in versione McDonald’s (Di lunedì 2 agosto 2021) (Foto: McDonald’s)Poteva essere la versione più trash del DualSense e invece Sony ha posto il veto, la collaborazione più sorprendente del 2021 non s’ha da fare. Anche perché le partnership presupporrebbero un accordo da ambo le parti e invece il brand nipponico non aveva mai concesso alcuna autorizzazione per l’edizione speciale e limitata del controller per Ps5 personalizzata McDonald’s. Patatine fritte sul grip sinistro, Big Mac su quello destro, scocca bicolore bianca-rossa e il logo della grande M gialla al centro del touchpad: non c’è dubbio che il DualSense McDonald’s fosse un piccolo gioiello. E infatti non appena ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (Foto:)Poteva essere lapiù trash del DualSense e invece Sony ha posto il veto, la collaborazione più sorprendente del 2021 non s’ha da fare. Anche perché le partnership presupporrebbero un accordo da ambo le parti e invece il brand nipponico non aveva mai concesso alcuna autorizzazione per l’edizione speciale e limitata del controller per Ps5 personalizzata. Patatine fritte sul grip sinistro, Big Mac su quello destro, scocca bicolore bianca-rossa e il logo della grande M gialla al centro del touchpad: non c’è dubbio che il DualSensefosse un piccolo gioiello. E infatti non appena ...

