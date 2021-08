Le offerte TIM xTe Unlimited L, X e XL regalano la Promo 5G (Di lunedì 2 agosto 2021) TIM ha deciso di abbinare la Promo 5G alle offerte con tutto illimitato xTe Unlimited L, X e XL. La Promozione sarà valida fino al 31 agosto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 2 agosto 2021) TIM ha deciso di abbinare la5G allecon tutto illimitato xTeL, X e XL. Lazione sarà valida fino al 31 agosto. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Le offerte TIM xTe Unlimited L, X e XL regalano la Promo 5G - Nivahl : Invece di continuare ad aggiungere contenuti opzionali alle offerte non sarebbe il caso di sistemare la fibra? C'è… - Ako992 : Da Sabato sera la mia linea Tim ha deciso che fosse giusto non funzionare, o almeno le mie offerte in quanto in 3 g… - lettore72 : Ammetto che mi sono ricreduto sulle offerte Tiscali sia di casa che su mobile. Seppur apparentemente simili ad altr… - TIM_Official : @RealBors ciao, abbiamo a cuore tutti i nostri clienti. Ti invitiamo a controllare nella sezione Offerte per Te. -