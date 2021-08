In Groenlandia in un solo giorno si è sciolta una quantità enorme di ghiaccio (Di lunedì 2 agosto 2021) (Foto: Sean Gallup/Getty Images)In Groenlandia, in un solo giorno, si è sciolto abbastanza ghiaccio da sommergere l’intero stato della Florida sotto 5 centimetri d’acqua. Dall’inizio di giugno le temperature altissime hanno causato un’impennata nella fusione dei ghiacci dell’isola danese, arrivando fino ai 19,8 gradi centigradi e superando qualunque record mai registrato. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, 17 miliardi di tonnellate di neve e ghiaccio si sono liquefatte e defluite nell’oceano Atlantico, contribuendo a intensificare l’aumento del livello del mare causato dal cambiamento climatico indotto ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (Foto: Sean Gallup/Getty Images)In, in un, si è sciolto abbastanzada sommergere l’intero stato della Florida sotto 5 centimetri d’acqua. Dall’inizio di giugno le temperature altissime hanno causato un’impennata nella fusione dei ghiacci dell’isola danese, arrivando fino ai 19,8 gradi centigradi e superando qualunque record mai registrato. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, 17 miliardi di tonnellate di neve esi sono liquefatte e defluite nell’oceano Atlantico, contribuendo a intensificare l’aumento del livello del mare causato dal cambiamento climatico indotto ...

