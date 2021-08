Forza e Coraggio, continua la linea verde: accordo con un giovane talento (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La società Forza e Coraggio comunica di aver chiuso l’accordo con Andrea Di Martino, esterno offensivo classe 2001, ex Campobasso ed ex Gragnano in Eccellenza. talento pure, capace di saltare l’uomo con rapidità, Di Martino si aggiunge alla lista dei giocatori a disposizione di Camorani”. continua il mercato per la società beneventana che si sta concentrando sugli elementi più giovani e di prospettiva. Di Martino è proprio uno di questi, un atleta che, nonostante l’età, ha già saputo mettersi in mostra tra i grandi, tanto da meritarsi la chiamata da società ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La societàcomunica di aver chiuso l’con Andrea Di Martino, esterno offensivo classe 2001, ex Campobasso ed ex Gragnano in Eccellenza.pure, capace di saltare l’uomo con rapidità, Di Martino si aggiunge alla lista dei giocatori a disposizione di Camorani”.il mercato per la società beneventana che si sta concentrando sugli elementi più giovani e di prospettiva. Di Martino è proprio uno di questi, un atleta che, nonostante l’età, ha già saputo mettersi in mostra tra i grandi, tanto da meritarsi la chiamata da società ...

