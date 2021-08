Covid | Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per la Ue Ricavi d' oro per i due colossi farmaceutici

Advertising

LaStampa : Covid, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l'Ue - Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - TgLa7 : #Covid Secondo @FT aumentano prezzi dei #vaccini #Pfizer e #Moderna per l'Ue. Rialzo a 19,5 euro e 25,5 dollari a d… - irritatrix : RT @benq_antonio: 'Il siero della redenzione prima arrivava con le celle frigorifere a - 80 gradi oggi c'è lo scaricano con il muletto sul… - Piero42395724 : RT @UmbertoNew: E si scoprì che i #vaccini, oltre a creare le varie varianti (gioco di parole voluto!), distruggono le difese immunitarie c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pfizer

ha stimato infatti nell'ultima trimestrale del periodo aprile - giugno un rialzo del 30% dei ricavi dal vaccino per ila 33,5 miliardi di dollari nel 2021, in deciso aumento rispetto ai ...Si apre un'altra settimana decisiva per i nuovi provvedimenti anti -. Prosegue intanto la ... il quale ha anche annunciato "la disponibilità di ulteriori dosi di vaccinoa partire dalla ...Nel giorno in cui l'Italia arriva al 60% degli over 12 immunizzato, scatta l'attacco hacker nel Lazio e il rincaro dei prezzi dei vaccini ...VENEZIA - Lo scarto è minimo, appena mezzo punto percentuale, ma colloca comunque il Veneto al di sotto della media nazionale sul fronte delle vaccinazioni: Italia 60%, Veneto 59,5%. Il ...