Coltiva marijuana in un campo non suo, denunciato 26enne (Di lunedì 2 agosto 2021) Aveva seminato marijuana in un campo non suo nella speranza di vendere il 'raccolto' al momento opportuno. E' stato denunciato dalla polizia locale per Coltivazione illegale di sostanza stupefacente. ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Aveva seminatoin unnon suo nella speranza di vendere il 'raccolto' al momento opportuno. E' statodalla polizia locale perzione illegale di sostanza stupefacente. ...

Advertising

ilbassanese : Coltiva marijuana in un campo non suo, denunciato 26enne - andal68 : RT @ETuitta: @CarloBolognesi1 @andal68 @Casadileo1 Che alibi ha un paese che lascia liberi gli alcolizzati che si fanno un quintale di grap… - TViweb : Semina marijuana in un campo non suo e ne coltiva 25 piantine: denunciato - ETuitta : @CarloBolognesi1 @andal68 @Casadileo1 Che alibi ha un paese che lascia liberi gli alcolizzati che si fanno un quint… - EnricoDAngelo : RT @colvieux: Mentre in California e tantissimi altri stati, si coltiva liberamente la #marijuana, in Italia si mandano in galera giovani p… -