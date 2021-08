Calciomercato, l’Inter trema | Nandez ‘bloccato’ da Rog (Di lunedì 2 agosto 2021) l’Inter potrebbe mettere le mani su Nahitan Nandez ma le cose potrebbero cambiare: ‘colpa’ dell’infortunio di Rog Ieri è arrivato il responso medico su Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari… L'articolo Calciomercato, l’Inter trema Nandez ‘bloccato’ da Rog è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 agosto 2021)potrebbe mettere le mani su Nahitanma le cose potrebbero cambiare: ‘colpa’ dell’infortunio di Rog Ieri è arrivato il responso medico su Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari… L'articoloda Rog è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - infoitsport : Calciomercato Inter, c'è l'accordo col Cagliari per Nandez - Affaritaliani : Lukaku-Inter, rilancio del Chelsea per l'attaccante nerazzurro. Retroscena -