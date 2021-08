Bronzo per la 4X100 misti. Sul podio la vela italiana (Di lunedì 2 agosto 2021) Bronzo azzurro nella 4X100 misti di nuoto maschile. Già sul podio anche la vela italiana. Gaia Sabbatini qualificata alle semifinali dei 1.500. Già ai quarti, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ungheria mentre le azzurre del volley hanno perso con gli Usa ma sono qualificate nei quarti Leggi su rainews (Di lunedì 2 agosto 2021)azzurro nelladi nuoto maschile. Già sulanche la. Gaia Sabbatini qualificata alle semifinali dei 1.500. Già ai quarti, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ungheria mentre le azzurre del volley hanno perso con gli Usa ma sono qualificate nei quarti

Tokyo 2020, 4x100 misti. Ancora un bronzo per l'Italia

La 4x100 mista chiude con il bronzo, alle Olimpiadi di Tokyo il nuoto italiano è più forte che a Sydney
Ceccon, Martinenghi, Burdisso, Miressi sul podio dietro Usa e inglesi: «Medaglia per il futuro». Il bilancio del nuoto italiano è positivo anche se mancano gli ori

