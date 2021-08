Bibione, due turisti morti in spiaggia: colti da malore in riva al mare, a distanza di 5 minuti e 30 metri (Di lunedì 2 agosto 2021) malore per due bagnanti, due decessi in riva al mare di Bibione. L'allarme è scattato verso le 11.30 quando il personale della Bibione spiaggia è intervenuto per un uomo di circa 70... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 agosto 2021)per due bagnanti, due decessi inaldi. L'allarme è scattato verso le 11.30 quando il personale dellaè intervenuto per un uomo di circa 70...

Advertising

biglierilella : RT @battmark2: #nessunacorrelazione Due turisti morti in spiaggia a Bibione: colti da malore in riva al mare, a distanza di 5 minuti e 30… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Bibione, due turisti morti in spiaggia - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #bibione, due #turisti morti in spiaggia: colti da #malore in riva al mare, a distanza di 5 minuti e 30 metri https://t… - cronaca_news : Bibione, due turisti muoiono in spiaggia: colti da malore a 5 minuti di distanza l’uno dall’altro… -