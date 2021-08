(Di lunedì 2 agosto 2021)del giorno il buon lunedì Buon lunedì da parte di Francesco Vitale Buongiorno Oggi è il 2 agosto la chiesa ricorda San Pietro Giuliano eymard sacerdote il nome Pietro viene dal latino Petrus tratta stavolta dal greco petros il significato di pietra Giuliano una variante di Giulio del germanio Julius Che significa sacro a Giove Il proverbio dice per il Perdon si pone la zucca in un Canton Eh vabbè non ha più oggi Corrado Mantoni Peter O’Toole e Isabel Allende e noi andiamo a proposito di perdono un bel viaggio ci porta ad Assisi proprio perché il 2 agosto 1216 Francesco d’Assisi riceve da papa Onorio III il famoso Perdono d’Assisi l’indulgenza plenaria che da ...

Advertising

ilbassanese : Lunedì 2 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - ModenaToday : Almanacco | Lunedì 2 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 02-08-2021 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - periodicodaily : Almanacco Del 2 Agosto 2021 #2agosto #almanacco - InfoCilentoWeb : L'almanacco del 2 agosto 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

LA NAZIONE

GROSSETO " Lunedì 2 agosto , santa Maria degli angeli, il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.34. Accadeva oggi: 338 a. C. " Filippo il Macedone sconfigge Atene e Tebe nella battaglia di Cheronea.Negri suggerisce ad Adriano di incontrare un suo ex compagno di scuola dei tempiLiceo Tasso di ... Ne riparleremo di Mario Tchou , in questo. Argomentidell'innovazione Salute ...NOCI - Domenica 1° agosto, dalle 18,30 in poi, si concluderà la seconda edizione di «Chiostri, Inchiostri e Claustri. Letture di mezza estate». La manifestazione, con la direzione editoriale del senat ...GROSSETO - Domenica 1 agosto, sant'Alfonso Maria de’ Liguori vescovo dottore, il sole sorge alle 6.05 e tramonta alle 20.36. Accadeva oggi: 30 a.C.- Con ...