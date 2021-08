Tokyo 2020 scherma, Azzi: “Bilancio non soddisfacente, ma abbia base di giovani da cui ripartire” (Di domenica 1 agosto 2021) “Il Bilancio non può essere soddisfacente tanto meno se si ragiona a caldo dopo l’eliminazione della squadra di fioretto. Un’eliminazione che brucia visto il valore della nostra squadra”. Queste le prime parole di Paolo Azzi dopo la sconfitta della squadra del fioretto maschile contro il Giappone ai quarti di finale di Tokyo 2020, nella giornata che conclude le competizioni di scherma alle Olimpiadi: l’Italia termina senza medaglie d’oro, come non accadeva dal 1980. “È mancato l’oro a queste Olimpiadi e questo pesa, sono mancate medaglie in specialità dove era lecito attenderle, quindi ci ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Ilnon può esseretanto meno se si ragiona a caldo dopo l’eliminazione della squadra di fioretto. Un’eliminazione che brucia visto il valore della nostra squadra”. Queste le prime parole di Paolodopo la sconfitta della squadra del fioretto maschile contro il Giappone ai quarti di finale di, nella giornata che conclude le competizioni dialle Olimpiadi: l’Italia termina senza medaglie d’oro, come non accadeva dal 1980. “È mancato l’oro a queste Olimpiadi e questo pesa, sono mancate medaglie in specialità dove era lecito attenderle, quindi ci ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - Filo2385Filippo : RT @repubblica: Ginnastica, Simone Biles si ritira anche dal corpo libero a Tokyo - vale46vale : RT @Eurosport_IT: BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti maschi… -