Si spaccia per nipote e truffa anziana nel Napoletano | preso

(Di domenica 1 agosto 2021) Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Anzio a Torre del Greco perché un uomo aveva segnalato che sua madre aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che,ndosi per il, aveva detto alla “nonna” di consegnare 4.500 euro ad un fattorino che le avrebbe recapitato un plico di lì a poco. Poco dopo, il finto corriere si è presentato con il pacco presso l’abitazione dell’e, dopo la consegna del denaro, è stato bloccato dai poliziotti nelle scale dello stabile mentre cercava di guadagnare l’uscita e trovato in possesso di 500 euro che sono ...

GMB1990 : @NoveGennaio1900 @Enrico1306 Se c é gente che ancora da credito a questo tizio che si spaccia per ds. Cardone/Salom… - A_Gentili : RT @fmgrinta: AUSTRALIA La polizia australiana attacca i cittadini che lasciano le loro case durante il nuovo lockdown. Ricordiamo quinto… - AlexGiudetti : RT @fmgrinta: AUSTRALIA La polizia australiana attacca i cittadini che lasciano le loro case durante il nuovo lockdown. Ricordiamo quinto… - Candida54958715 : RT @fmgrinta: AUSTRALIA La polizia australiana attacca i cittadini che lasciano le loro case durante il nuovo lockdown. Ricordiamo quinto… -

Ultime Notizie dalla rete : spaccia per

Tuscia Web

Ecco perché ci si, sono considerate un luogo di ritrovoquesto genere di scambi. Arrivano, si fanno due o tre giri e si danno appuntamento qui. Ormai noi residenti abbiamo imparato a ......appostateosservare le modalità di spaccio dei diversi personaggi che a turno si susseguono... sono del clan Cappello e parente di Pandetta..." ? Mammacon il bimbo in braccio L'...Si spaccia per suo nipote e chiede alla «nonna» di consegnare ad un fattorino 4.500 euro in cambio di un pacco. Una conversazione telefonica intercettata però dal figlio ...Torre del Greco – Si spaccia per il nipote di un’anziana e le chiede soldi, la polizia lo arresta. E’ successo ieri pomeriggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli, quando gli agenti del locale ...