Advertising

LaStampaTV : VIDEO | Rinvenuti anfore antiche e i resti di un'imbarcazione della Grande Guerra nei fondali di Grado - il_piccolo : Anfore antiche, reperti di epoca romana e pre-romana e un'imbarcazione risalente alla Prima Guerra Mondiale: è quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvenuti anfore

Il Piccolo

Sono statinel corso del monitoraggio da parte dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela ... nel tratto lagunare compreso tra il Canale delle Mee sono stati ritrovati anche 7 resti di...... in prossimità di quello che era il ponte che anticamente univa Grado alla strada che portava ad Aquileia) sono stati7 resti dibiansate vinarie greco - italiche databili al III ...I resti di un’imbarcazione della Grande Guerra, adagiata nel fondale in corrispondenza della confluenza del canale Isonzato nel fiume Isonzo, in località Punta Sdobba di Fossalon di Grado (Gorizia), s ...GRADO. Nell’ambito del periodico controllo dei siti archeologici sommersi, i Carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno organizzato il monitoraggio di un vasto specch ...