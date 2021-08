Phisikk du role – Quando muore un giornale (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo 133 anni la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano pugliese, tra i più diffusi nel meridione, chiude i battenti, mettendo in cassa integrazione a zero ore i 144 dipendenti, in prevalenza giornalisti e un po’ di poligrafici. Adesso si spargeranno, con dovizia di contristamenti, comunicati di solidarietà, condoglianze di rito, grida e sussurri della politica, sempre in prima fila nei funerali, di ordini professionali e sindacati. “Si spegne una voce di libertà”, “il sud da oggi è più povero”, “ È il frutto avvelenato della Rete” eccetera. Qualche giorno di rumore, poi la difficile lotta con l’afa di agosto e tutta la collezione delle varianti del covid spegneranno l’onda già ... Leggi su formiche (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo 133 anni la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano pugliese, tra i più diffusi nel meridione, chiude i battenti, mettendo in cassa integrazione a zero ore i 144 dipendenti, in prevalenza giornalisti e un po’ di poligrafici. Adesso si spargeranno, con dovizia di contristamenti, comunicati di solidarietà, condoglianze di rito, grida e sussurri della politica, sempre in prima fila nei funerali, di ordini professionali e sindacati. “Si spegne una voce di libertà”, “il sud da oggi è più povero”, “ È il frutto avvelenato della Rete” eccetera. Qualche giorno di rumore, poi la difficile lotta con l’afa di agosto e tutta la collezione delle varianti del covid spegneranno l’onda già ...

