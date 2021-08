Napoli, giunta approva rendiconto 2020 e bilancio 2021/2023: disavanzo ridotto di 150 mln (Di domenica 1 agosto 2021) La giunta comunale di Napoli ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023 unitamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica che ha stravolto la programmazione e gestione finanziaria di tutti gli enti locali”, il Comune di Napoli – secondo quanto riferisce una nota – “riesce a ridurre di circa 150 milioni il proprio disavanzo di amministrazione. Tale risultato va sottolineato perché ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Lacomunale dihato ildi gestione relativo all’esercizioe ildi previsioneunitamente alla salvaguardia degli equilibri di. “Nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica che ha stravolto la programmazione e gestione finanziaria di tutti gli enti locali”, il Comune di– secondo quanto riferisce una nota – “riesce a ridurre di circa 150 milioni il propriodi amministrazione. Tale risultato va sottolineato perché ...

