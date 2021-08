L'ànema del dialetto e la pócia in piazza (Di domenica 1 agosto 2021) "Dài, ànema, adès endóm a càsa da la tò màma". Chi parla è un nonno al parco pubblico - lo sento mentre seduto su una panchina leggo un giornale di carta, attività antica - che chiama il nipotino. Il dialetto bresciano è capace di delicatezze . Delicatezze affettive (come chiamare ànema un bambino) ma anche delicatezze vocali. Leggi su giornaledibrescia (Di domenica 1 agosto 2021) "Dài,, adès endóm a càsa da la tò màma". Chi parla è un nonno al parco pubblico - lo sento mentre seduto su una panchina leggo un giornale di carta, attività antica - che chiama il nipotino. Ilbresciano è capace di delicatezze . Delicatezze affettive (come chiamareun bambino) ma anche delicatezze vocali.

Advertising

Stevenpopart : @marcimarti17 Sono prevenuto, anche se era un grandissimo, su Roberto Murolo per brutte vicende mai del tutto chiar… - Sireonland : Giorno di sole nella citta' del Tasso. Anema e Core. Arrivederci a Settembre - Pe_Es_ : @Mr_Mrk1 @80AirasoR80 Mai na cosa del genere, t''o giuro ncopp all' anema da parmigiana e melanzane - positanonews : Capri, chiusa “L’anema e Core”, il tempio del divertimento per i Vip tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca Capri, chiusa “L’anema e Core”, il tempio del divertimento per i Vip -

Ultime Notizie dalla rete : ànema del L'ànema del dialetto e la pócia in piazza Infatti in tutti e tre i sostantivi usati dal nonno ( ànema, càsa, màma ) il suono della "a" cambia ... GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ...

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: passeggiata romantica tra selfie e applausi È sbarcata sulla spiaggia di Marina Piccola con il tender del super yacht Valerie , presenza abituale sull'isola azzurra nel clou dell'estate. La diva americana è riapparsa nella baia di Marina Piccola a dove ha ormeggiato il suo super yacht di 85 metri, che ...

Terézia Mora, cicatrici della marginalità nel silenzio di un esule | il manifesto Il Manifesto Infatti in tutti e tre i sostantivi usati dal nonno (, càsa, màma ) il suono della "a" cambia ... GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletterGdB . Per ...È sbarcata sulla spiaggia di Marina Piccola con il tendersuper yacht Valerie , presenza abituale sull'isola azzurra nel clou dell'estate. La diva americana è riapparsa nella baia di Marina Piccola a dove ha ormeggiato il suo super yacht di 85 metri, che ...