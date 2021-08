Jacobs e Tamberi sul tetto del mondo | due storici ori nei 100 metri e nell' alto

(Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell e Gimbo, ‘fratelli d'Italia' unitia leggenda. Un tuono, Marcell, che vola oltre all'immaginario sui 100e stampa un fenomenale tempo di 9 secondi e 80 centesimi, un elicottero, Gianmarco, che conquista l'oro sognato tutte le notti per cinque anni in compagnia di un amico, Mutaz Barshim. In soli 11 minutihanno scritto la storia dello sport italianoo sport ‘Regina dell'Olimpiade', l'atletica leggera. Marcell, italiano di Desenzano del Garda, è il nuovo campione olimpico dei 100e ...

Dopo le emozioni vissute con, ci attendiamo molto dalla selezione azzurra, che pure si sta facendo valere continuando a rompere record su record, anche solo a livello nazionale: ......(TREVISO) - La dedica dei super campioni dell'atletica per i giovani che nei prossimi mesi si presenteranno in pista trascinati dalle imprese olimpiche di Gianmarcoe Marcell. L'idea ...Olimpiadi di Tokyo 2020, chi sono tutti gli atleti italiani che hanno vinto in questi giorni, e quali sono le medaglie portate a casa.Sconfitti nei quarti gli azzurri del basket e del volley. Oro per Tita e Banti nella vela. Oggi Italia in finale nel ciclismo su pista: oro o argento sicuri ...