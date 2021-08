F1: Ungheria; Hamilton e le vertigini, forse postumi del Covid (Di domenica 1 agosto 2021) Lewis Hamilton non esclude che possa esserci la sindrome da Long Covid dietro la sensazione di spossatezza e le vertigini per cui gli è stato necessario farsi vedere dal medico della Mercedes, mentre ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Lewisnon esclude che possa esserci la sindrome da Longdietro la sensazione di spossatezza e leper cui gli è stato necessario farsi vedere dal medico della Mercedes, mentre ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? - SkySportF1 : ?? OCON VINCE LA SUA PRIMA GARA IN F1? ?? Super Alonso 'in difesa' su Hamilton I risultati ?… - SkySportF1 : GP d'Ungheria: alla ripartenza solo Lewis in griglia, mai successo nel Mondiale. VIDEO #HungarianGP ???? #SkyMotori… - SMSNEWSOFFICIAL : Gp d’Ungheria: storica vittoria di @OconEsteban su Alpine davanti a Vettel ed Hamilton #gphungary - codeghino10 : RT @RaiSport: ??? #Hamilton e le vertigini: forse per i postumi del #Covid Il pilota inglese si ammalò a fine 2020: 'Da allora allenarsi è m… -