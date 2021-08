F1 oggi, GP Ungheria 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 1 agosto 2021) Signore e signori eccoci giunti alla tanto attesa domenica del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. oggi, dalle ore 15.00, il circuito dell’Hungaroring diventerà protagonista del nuovo capitolo dell’elettrizzante saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo quanto successo a Silverstone, quindi, i due rivali al titolo torneranno in azione e ci regaleranno grande spettacolo. La gara si annuncia vibrante e ricca di colpi di scena, con 25 punti pesantissimi in palio. Poi, dopo la bandiera a scacchi, sarà tempo di vacanze, dato che il Mondiale di F1 tornerà in azione a fine ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Signore e signori eccoci giunti alla tanto attesa domenica del Gran Premio di, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, dalle ore 15.00, il circuito dell’Hungaroring diventerà protagonista del nuovo capitolo dell’elettrizzante saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo quanto successo a Silverstone, quindi, i due rivali al titolo torneranno in azione e ci regaleranno grande spettacolo. Lasi annuncia vibrante e ricca di colpi di scena, con 25 punti pesantissimi in palio. Poi, dopo la bandiera a scacchi, sarà tempo di vacanze, dato che il Mondiale di F1 tornerà in azione a fine ...

Advertising

QuotidianoMotor : F1 orari tv8 oggi differita della gara del GP di Ungheria 2021 - motoblog : F1 orari tv8 oggi differita della gara del GP di Ungheria 2021 - Caterinadiiorgi : F1 orari tv8 oggi differita della gara del GP di Ungheria 2021 - MarchePinna : RT @Gabriel23322863: @ZombieBuster5 Effetto europei in Ungheria, oggi si prosegue con la formula1 e l'autidromo pieno zeppo già per le prov… - 2009Lelle : RT @Gabriel23322863: @ZombieBuster5 Effetto europei in Ungheria, oggi si prosegue con la formula1 e l'autidromo pieno zeppo già per le prov… -