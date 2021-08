Aurora Ramazzotti in partenza per le vacanze. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Non è possibile…» (Di domenica 1 agosto 2021) . Oggi, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in partenza con le amiche (tra cui Paola Di Benedetto) per Ibiza. Ma l’entusiasmo delle ragazze si spegne una volta arrivate nello scalo lombardo. È Aurora Ramazzotti a spiegare tutto in una serie di stories su Instagram. «È un anno che non prendo l’aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa…», cerca di ironizzare l’influencer già a bordo del velivolo. Ma non è tutto. Aurora, basita, fa ascoltare ai follower ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021) . Oggi, la figlia di Erose Michelle Hunziker è incon le amiche (tra cui Paola Di Benedetto) per Ibiza. Ma l’entusiasmo delle ragazze si spegne una volta arrivate nello scalo lombardo. Èa spiegare tutto in una serie di stories su Instagram. «È un anno che non prendo l’aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse ine le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa…», cerca di ironizzare l’influencer già a bordo del velivolo. Ma non è tutto., basita, fa ascoltare ai follower ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Aurora Ramazzotti, la vacanza ad Ibiza comincia con l'odissea in aereoporto in diretta su Instagram - PasqualeMarro : Disavventura per la speaker #AuroraRamazzotti, vacanza amara - angiuoniluigi : RT @fanpage: Disavventura per Aurora Ramazzotti. - fanpage : Disavventura per Aurora Ramazzotti. - zazoomblog : Disavventura per Aurora Ramazzotti in aeroporto: “Se non succede qualcosa non è il mio viaggio” - #Disavventura… -