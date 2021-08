Atalanta | Gasperini fa il punto | “Ilicic vuole andare via | Musso ci aiuterà”

(Di domenica 1 agosto 2021) Unsul calciomercato e sulla formazione che verrà. Sono state esauditi, certamente, gli interrogativi della platea di giornalisti accorsi nella conferenza stampa a margine della sfida al Pordenone dell’di Gian Pieroa tutto mercato È un vulcanico Gian Pieroquello che, nella giornata di ieri, si è intrattenuto in conferenza stampa a margine della partita contro il Pordenone. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Dea che si è soffermato, soprattutto, sul calciomercato che stanno conducendo i nerazzurri in questa rovente estate ...

Advertising

PietroMazzara : L’apertura di #Gasperini alla cessione di #ilicic è emblematica. Lo sloveno vuole il #Milan, ma serve trovare la qu… - DiMarzio : Le parole di #Gasperini sul futuro di #Ilicic e #Romero - sportmediaset : Mercato Atalanta, Gasperini: '#Ilicic ha chiesto la cessione. Romero? Abbiamo preso Lovato'. #SportMediaset - ilpodsport : #Calciomercato Atalanta, Gasperini: 'Ilicic? Vuole partire. Lovato ok per sostituire Romero' #ilpodsport - notizie_milan : Atalanta, Gasperini: “Ilicic ha chiesto di andare via” -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

In partenza sembra Ilicic: "Alla fine della scorsa stagione ci aveva espresso il desiderio di cambiare e rispetto la sua volontà".Lo dice l'allenatore dell'Gian Pieroin merito alla possibile cessione di Gabriel Cristian Romero. "Pezzella e Lovato sono due profili italiani che vanno a completare la nostra ...DIRETTA Calciomercato, tutto sulle trattative, gli acquisti e le cessioni di oggi, domenica 1 agosto. Tutte le notizie in tempo reale.Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato dopo l'amichevole contro il Pordenone (vinta 2-1) dell'eventuale addio di Romero, con Lovato come acquisto già pronto ...