Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 2 al 6 agosto 2021: Giancarlo non si rassegna (Di domenica 1 agosto 2021) Nelle puntate dal 2 al 6 agosto 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Giancarlo pronto a tutto pur di riconquistare Silvia. Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 2 al 4 agosto 2021: Giancarlo non si rassegna Silvia decide di partire con Michele e buttarsi così alle spalle i dolci momenti passati con Giancarlo. In tal senso ha deciso di mettere da parte la sua scappatella per salvare il suo rapporto con il padre di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 1 agosto 2021) Nelledal 2 al 6della soap opera napoletana Unalvedremopronto a tutto pur di riconquistare Silvia.Unaldal 2 al 4non siSilvia decide di partire con Michele e buttarsi così alle spalle i dolci momenti passati con. In tal senso ha deciso di mettere da parte la sua scappatella per salvare il suo rapporto con il padre di ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma via dal trono, al suo posto arriva lei! - infoitcultura : “Un posto al sole”, le anticipazioni: i dolori di Samuel - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni: Un nuovo amore in arrivo per Rossella? - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: JIMMY ha una cotta per CRISTINA FERRI? - infoitcultura : Anticipazioni Un Posto al Sole, tentativo in extremis: riappare una vecchia conoscenza -