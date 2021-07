Un argento e tre bronzi per l'Italia. Ma a Tokyo non mancano le delusioni (Di sabato 31 luglio 2021) L'Italia sfonda il muro delle 600 medaglie nella storia dei giochi olimpici. A Toyo, nell'ottava giornata di gare, il primo podio arriva dal nuoto. Simona Quadarella conquista il bronzo negli 800 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 luglio 2021) L'sfonda il muro delle 600 medaglie nella storia dei giochi olimpici. A Toyo, nell'ottava giornata di gare, il primo podio arriva dal nuoto. Simona Quadarella conquista il bronzo negli 800 ...

Advertising

ItaliaTeam_it : FATECI EMOZIONARE! ???? Un oro, un argento e tre bronzi per l’#ItaliaTeam dopo le prime due giornate olimpiche. Ci at… - infoitsport : A Tokyo Nespoli conquista l'argento nel tiro con l'arco. Con quello di Pizzolato nei pesi sono tre i bronzi - FarodiRoma : Tokyo 2020. Supersabato degli azzurri. Arrivano una medaglia d’argento e tre di bronzo - itsjustinshope : Tre medaglie di bronzo e una d'argento in un solo giorno, io direi che sia l'ennesimo giorno di vittoria per l'Ital… - trisxline : RT @Wanderlustxsr: Lamentarmi ora del medagliere dopo secoli non ha senso ma rimango dell'idea che si dovrebbe dare più valore a medaglie d… -