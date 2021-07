Tokyo 2020, calcio: Giappone-Spagna e Messico-Brasile sono le due semifinali (Di sabato 31 luglio 2021) Giappone-Spagna e Messico-Brasile sono le due semifinali di calcio maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I ragazzi di De La Fuente hanno sconfitto la Costa d’Avorio 5-2 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Olmo e Mir, i quali hanno risposto alle reti di Bailly e Gradel nei primi novanta minuti, e a quello di Oyarzabal accompagnato da altre due reti di Rafael Mir, oggi autore di una tripletta. Tra Giappone e Nuova Zelanda il match non si sblocca per 120 minuti, e le due squadre sono costrette a ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)le duedimaschile ai Giochi Olimpici di. I ragazzi di De La Fuente hanno sconfitto la Costa d’Avorio 5-2 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Olmo e Mir, i quali hanno risposto alle reti di Bailly e Gradel nei primi novanta minuti, e a quello di Oyarzabal accompagnato da altre due reti di Rafael Mir, oggi autore di una tripletta. Trae Nuova Zelanda il match non si sblocca per 120 minuti, e le due squadrecostrette a ...

